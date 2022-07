'Engelse traditieclub wil Rode Duivel wel degelijk nog steeds inlijven'

Wanneer gaat het dan toch eens gebeuren? Voorlopig is er nog weinig schot in de zaak gekomen, maar een transfer ligt nog steeds nadrukkelijk op tafel.

Youri Tielemans zit voorlopig nog bij Leicester City en sprak ook met Brendan Rodgers over een mogelijke contractverlenging bij The Foxes.

Maar de 25-jarige Rode Duivel wil andere oorden opzoeken en lijkt zijn verbintenis - die in 2023 afloopt - niet te gaan verlengen.

2023

Met Arsenal en Manchester United roerden al een paar absolute topclubs uit de Premier League zich, al leek het op dat front de laatste weken wat stiller te zijn geworden.

Nu herhalen diverse bronnen in Engeland dat Arsenal wel degelijk nog steeds op de piste Tielemans aan het azen is. The Gunners geven het dus nog niet op, Tielemans zelf lijkt zijn keuze te hebben gemaakt en weg te willen.