Terug van weggeweest: Cyriel Dessers

Cyriel Dessers stond opnieuw in de Genkse kleuren aan de aftrap. De Nigeriaans international is terug na zijn uitleenbeurt aan Feyenoord.

En of Cyriel Dessers er zin in had om aan het nieuwe seizoen met Genk te beginnen. De spits begon in de basiself en deed dat uitstekend. De Brugse verdediging zag sterretjes wanneer Dessers aan de bal kwam. Tot twee keer toe kapte hij Mechele en Mata uit maar strandde hij op een ijzersterke Mignolet. Even later zorgde hij alsnog voor een Genkse treffer. Muñoz bracht knap voor en als een duivel uit een doosje dook hij op aan de eerste paal om de bal in het dak van het doel te werken. Hij kon opnieuw op het scorebord staan wanneer Mechele onder de bal doorging en daardoor alleen op Mignolet afging, maar de pijlsnelle Mata weerhield hem ervan.

Met Paul Onuachu, vandaag geblesseerd, heeft Genk nog een topspits in de kern zitten. Twee seizoenen geleden kreeg Dessers te weinig speelkansen omdat Onuachu het zo goed deed. Geen gemakkelijke taak voor Vrancken als beide spitsen topfit zijn.