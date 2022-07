Racing Genk niet akkoord met rode kaart in duel tegen Club Brugge

Keeperstrainer Guy Martens kreeg op Club Brugge een rode kaart. Daarvoor moet hij één wedstrijd missen en een boete van 1.000 euro betalen.

Met die minnelijke schikking gaat Racing Genk niet akkoord. De poppen gingen aan het dansen toen Martens na de strafschopfase in blessuretijd een flesje op de grond gooide.

“Toen hij daarvoor een gele kaart ging krijgen, trok hij naar de kleedkamers”, staat in het verslag te lezen. “Na verschillende aanmaningen, kwam hij eindelijk terug op het veld. Op dat moment hebben we hem gezegd dat zijn houding niet respectvol was tegenover de scheidsrechter en dat hij het veld niet mocht verlaten, terwijl hij heel goed wist dat hij een gele kaart zou krijgen. Om deze redenen hebben we hem een rode kaart gegeven en hem uitgesloten van de neutrale zone.”

Volgens Martens liep het anders en is daarvan niks terug te vinden in het verslag. De vierde scheidsrechter zou Martens erop attent gemaakt hebben dat hij een armband nodig heeft om zich in de neutrale zone te begeven. Martens zou daarvoor naar de kleedkamer getrokken zijn.

Het disciplinair comité doet vandaag uitspraak in de zaak. Tegen die strafmaat kan Racing Genk nog in beroep gaan. Voor Martens was het de eerste uitsluiting in zijn carrière als keeperstrainer.