Tissoudali heeft monsteraanbod op zak en kan in Qatar gaan voetballen

Heeft Gent te hoog spel gespeeld met zijn smaakmaker? Tarik Tissoudali heeft een fantastische aanbieding van het Qatarese Al-Rayyan op zak en wil de trein niet laten passeren.

Gisteren meldden we u al dat er een Qatarese club op vinkenslag lag en nu is die ook bekend. Het gaat dus om Al-Rayyan, een topclub in het land. Ze willen hem een contract voor drie jaar aanbieden met een loon tussen de 2 en 3 miljoen, weet Het Nieuwsblad. Da's wel heel verleidelijk voor een speler van 29 die in zijn laatste contractjaar zit. En voor wie Gent geen extra loon wou uittrekken.

Hij wou betaald worden naar zijn prestaties, maar de onderhandelingen daarover liepen spaak. Gent heeft wel nog geen aanbieding binnen en zien hem waarschijnlijk liever niet vertrekken. Ze wilden hem deze zomer ook niet verkopen. Maar wat als Al-Rayyad straks wel met een miljoenenbod aan de deur staat? Volgende zomer is hij immers transfervrij.

Tissoudali zelf zou een vertrek naar het Midden-Oosten wel zien zitten en hoopt op een akkoord. Op Instagram schreef hij al de cryptische boodschap: "Ze zullen het niet snappen tot je weg bent!"