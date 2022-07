Voorzitter van Leicester komt met stand van zaken in dossier Youri Tielemans

Youri Tielemans wordt de laatste tijd uitdrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Arsenal of Manchester United.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, voorzitter van Leicester, is not amused met de transfergeruchten over een mogelijk vertrek van Youri Tielemans.

Enkele Engelse topclubs zouden de nodige interesse tonen in de Rode Duivel en eerstdaags zou er een doorbraak zijn in het dossier is in Engeland te horen.

Volgens Aiyawatt Srivaddhanaprabha is dat niet aan de orde. “Er is nog niks concreet en er kwam ook geen voorstel binnen”, citeert La Dernière Heure hem.