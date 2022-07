Luis Suarez maakt de cirkel rond: terugkeer naar de plek waar het voor hem allemaal begon

Luis Suárez keert terug naar Nacional, de club waar hij zijn profloopbaan is begonnen.

De Uruguayaanse spits maakt via social media bekend dat hij een akkoord heeft bereikt met de club waar het zijn loopbaan begon.

De 35-jarige Suárez was transfervrij sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid, waar de aanvaller de afgelopen twee jaar voor uitkwam. Aanvankelijk leek het erop dat Suárez nog even in Europa wilde blijven, maar hij heeft er nu toch voor gekozen om terug naar Uruguay te gaan. "In de aankomende uren zullen de laatste details worden opgelost", laat Suárez weten.