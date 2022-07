OFFICIEEL: Erik ten Hag haalt peperdure Argentijn naar Manchester United, Ajax passeert langs de kassa

Erik ten Hag krijgt zijn zin bij Manchester United. De Nederlander hamerde op de komst van Lisandro Martinez, die hij nog kende van bij Ajax. United kondigde de komst van de 24-jarige centrale verdediger woensdag aan.

Lisandro Martinez (7 caps) arriveerde in 2019 voor zeven miljoen bij Ajax. Drie jaar later levert de Argentijnse centrale verdediger de Amsterdammers liefst 57,4 miljoen op. Via bonussen kan dit bedrag nog zo'n tien miljoen oplopen.

Martinez ondertekende zopas een contract voor vijf seizoenen bij Manchester United, waar hij herenigd zal worden met Erik ten Hag.

Ajax hield de voorbije weken met Martinez (Manchester United), Haller (Borussia Dortmund), Gravenberch (Bayern München) en Tagliafico (Olympique Lyon) voor meer dan 100 miljoen aan transfersommen over.