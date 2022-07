Tissoudali heeft zijn laatste wedstrijd in Gents shirt gespeeld: transfer naar Qatar is (zo goed als) rond

Tarik Tissoudali staat heel dicht bij een transfer. Al-Rayyan SC heeft de aanvaller een monsteraanbod gedaan. KAA Gent beseft dat een vertrek onafwendbaar is.

Tarik Tissoudali kan in Qatar ruim zeven miljoen euro gaan verdienen op drie seizoenen. KAA Gent deed de voorbije maanden meerdere aanbiedingen, maar de cijfertjes in die contracten zorgden enkel voor meer frustratie bij de 29-jarige Marokkaan.

Het bod van Al-Rayyan SC zorgt ervoor dat ook KAA Gent beseft dat een vertrek onafwendbaar is. Des te meer omdat het contract van Tissoudali volgend seizoen ten einde is én de speler zelf al met zijn hoofd in Qatar zit.

Onderste uit de kan

Volgens onze informatie probeert Michel Louwagie het onderste uit de spreekwoordelijke kan te halen, maar zijn het vooral de punten en komma’s die nog moeten ingevuld worden. Tissoudali lijkt afgelopen vrijdag zijn laatste wedstrijd voor de Buffalo’s al gespeeld te hebben.