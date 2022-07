4 miljoen euro: Club Brugge heeft nieuwe centrale verdediger te strikken

Club Brugge heeft nog een jong talent in het vizier. En de deal is zo goed als rond, want er zijn medische tests ingepland.

Club Brugge is in zijn zoektocht naar nieuwe spelers uitgekomen bij de 18-jarige centrale verdediger Joel Ordonez. 4 miljoen euro Ordonez speelt bij Independiente in de hoogste Ecuadoriaanse klasse. Hij kwam daar vorig seizoen in de basis terecht en maakte al indruk. De 1m85 grote centrale verdediger speelde er acht wedstrijden in de A-ploeg. Hij zou zo'n vier miljoen euro moeten kosten.