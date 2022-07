Heerlijk! Ex-spits Lierse, PSV en Sevilla gaat aan de slag in vierde provinciale

Arouna Koné heeft, een jaar nadat zijn contract bij Sivasspor afliep, een nieuwe club. De 38-jarige Ivoriaanse spits gaat aan de slag bij... VK Weerde, een vierdeprovincialer uit Vlaams-Brabant.

De onvoorspelbare Ivoriaanse aanvaller belandde in 2002 bij Lierse. Het was voor Koné de start van een bijna twintig jaar lange profcarrière, die hem onder meer bij PSV, Sevilla, Hannover 96 en Everton bracht. Koné won drie Nederlandse titels, de Copa del Rey en de FA Cup. Daarnaast speelde Koné 39 interlands voor Ivoorkust, waarin hij negen keer tot scoren kwam.

Op zijn 38ste is Koné weer terug in België. Eerder deze week maakte VK Weerde bekend dat Arouna Koné de rangen komt versterken. Vorig seizoen eindigde VK Weerde op de zesde plaats in vierde provinciale E. Het verhaal van Koné doet denken aan Kevin Vandenbergh, die vorig seizoen brokken maakte bij Ramsel, in de Antwerpse vierde provinciale.