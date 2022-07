Beerschot sluit voorbereiding af met winst tegen FC Eindhoven

Aansluitend op de fandag speelde Beerschot tegen FC Eindhoven. Het ideale moment om te zien hoever de groep staat.

Beerschot nam het heft direct in handen door hoog druk te zetten. Toch was de eerste kans in de partij voor de Nederlanders. Vanhamel zag er niet goed uit in die fase. Hierdoor kwamen de Eindhovenaars op voorsprong. Vaca was de opvallendste speler bij de thuisploeg. Hij schoot op de paal, maar op slag van rust kwamen de Nederlanders op een dubbele voorsprong.

Beerschot voerde vijf wissels door met de rust. Toch maakte dit niet direct een verschil. Het was wachten tot het slot van de partij. Vaca krulde een vrijschop binnen en Sanusi versierde een strafschop. Sebaoui zette die om en zo stond het ineens 2-2.

Strafschoppen moesten bepalen wie de winnaar werd en Beerschot trok aan het langste einde.

Beerschot: Vanhamel, Cloots (45’ Quirynen), Konstantopoulos (45’ Meisl), Van den Bergh, Matthys, Weymans (45’ Nzita), Sanusi, Koshi (62’ Rigo), Vaca, Verlinden (45’ Sebaoui), La Morte (45’ Baeten).

Doelpunten: 14’ Amevor (0-1), 42’ Bannis (0-2), 83’ Vaca (1-2), 86’ Sebaoui (2-2, pen).