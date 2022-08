Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 2

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we ook deze week Ilic. Hij zorgde er mede voor dat zijn team met tien man een uur overleefde bij Seraing en pakte eerst ook al een strafschop. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. Sykes scoorde voor Union en had ook verdedigend heel wat in de pap te brokkelen, Ouédraogo deed het dan weer prima achterin bij OH Leuven en Medley was stevig achterin bij KV Oostende. Middenveld Op het middenveld veel mogelijkheden, maar de werkkracht van Yusuf was erg opvallend, net als de spelmakerskwaliteiten van El Khannouss, de assist en de loopkracht van Deman en de vele goede voorzetten (en twee assists) van Bätzner. Aanval In de aanval kiezen we ook deze week voor goalgetters. Cuypers maakte er eentje voor Gent, Dessers (Genk) en Atanga (Oostende) zelfs elk twee. Dat levert dan onderstaand elftal op: