Dante Vanzeir houdt alle opties open: "Sprookje bij Union nog niet voorbij, maar transfer naar buitenland zou me interesseren"

Vanavond neemt Union het op tegen Rangers, in de voorronde van de Champions League. Het moet een historische avond worden voor de Brusselaars, die in het tussenseizoen met Deniz Undav en Casper Nielsen twee absolute sterkhouders zagen vertrekken.

Wie er wel nog bijloopt bij Union: Dante Vanzeir (24). De Limburgse spits geeft in HNB aan dat hij een transfer tijdens deze zomermercato niet uitsluit. "De club weet dat ik opensta voor een mooie uitdaging, wat niet wegneemt dat ik me goed voel bij Union. Mijn sprookje bij Union is nog niet voorbij, maar anderzijds kom ik wel op een leeftijd waarop een transfer naar het buitenland me zou interesseren", aldus Vanzeir. "Als er een mooie aanbieding komt, dan zal ik die zeker overwegen. Al is het moeilijk om daar een timing op te plakken."

Met Nielsen en Undav zag Union twee sleutelspelers andere oorden opzoeken. Toch maakt Vanzeir zich geen zorgen omtrent de kwaliteit van de kern. "De transferperiode is nog niet gedaan, maar het is geen geheim dat we kwaliteit hebben verloren. Het is aan de club om dat op te vangen. Op dat vlak heeft de club zich trouwens al bewezen de voorbije jaren. Ze halen hier niet de grootste namen, maar wel altijd jongens met veel potentieel", besluit Dante Vanzeir.