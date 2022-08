Geraerts geniet van prestatie van zijn team: "80 procent van basisspelers zat twee jaar geleden nog in 1B"

Karel Geraerts kwam met trots de perszaal van OHL binnen. De coach had zonet één van de beste prestaties van zijn team in lange tijd gezien.

Union deed het vorig seizoen wel goed, maar de play-offs werden toch nog een kleine ontgoocheling. "Ik ben heel trots op de prestatie van mijn team vandaag. Het was een goeie wedstrijd. In de play-offs waren we minder en speelden we niet ons beste voetbal. Ik had benadrukt dat we in balbezit moesten voetballen. Dat was mijn objectief en dat is geslaagd. Ik wilde dat mijn spelers de tegenstander respecteerden."

"Want dit is een sterk team. Jullie weten wat ze vorig seizoen deden en ze hadden niet zoveel uitgaande transfers. Maar niets is vandaag beslist. We hebben ons in een goede positie gezet. Maar het werk is nog maar half gedaan. Bij ons verlieten wel goeie spelers het team. Maar 80 procent van de basisspelers vandaag speelden twee jaar geleden nog in 1B. Zij verdienden dit. Hoeveel kans we hebben om door te gaan? Daar wil ik niet over spreken. Nul procent zou ik zeggen. Rangers heeft nog altijd alle kansen om door te gaan", klonk het.

Al zal dat natuurlijk wel wat in de underdogrol kruipen zijn. Wij zagen Teddy Teuma zijn ploeg immers geen moment de concentratie laten verliezen. En zelf blonk de middenvelder uit... "Dit zijn prestaties die Teddy week na week en seizoen na seizoen neerzet. Hij speelde zoals ik van mijn kapitein verwacht. Maar ik heb vandaag wel tien krijgers op het veld gezien."

Dante Vanzeir nam na zijn cruciale misser tegen Club Brugge alweer een penalty. "Normaal hebben we twee aangeduide spelers: Teuma en Dante. Maar ik had tegen Dante gezegd dat hij de eerstvolgende mocht nemen. Zoveel vertrouwen heb ik in hem."