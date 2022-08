Thomas Buffel (ex-Rangers) schat kansen Union in: "Je bent nooit klaar met hen"

Union is voor de dubbele confrontatie duidelijk de underdog tegen Rangers, dat vorig seizoen nog verliezend finalist was in de Europa League. Maar hoe sterk zijn die Schotten nu eigenlijk? HBVL vroeg het aan Thomas Buffel, die als speler nog actief was in Glasgow en zijn ex-club nog steeds volgt.

"De individuele kwaliteiten bij Rangers liggen een stuk hoger, maar bovenal is het een moeilijk te bekampen collectief door de mix van twee stijlen. Zo proberen ze enerzijds verzorgd en aanvallend te voetballen. Maar als dat niet werkt, kan Rangers omschakelen naar het typische Engelse voetbal, met veel passie en strijd. Je bent eigenlijk nooit klaar met hen." Toch moet Union niet wanhopen, want ook de jongens van Karel Geraerts beschikken over de wapens om Rangers pijn te doen. Vooral in de rug van de Schotse defensie liggen mogelijkheden, aldus Buffel. "Rangers verloor zijn beste verdediger (Bassey, red.) aan Ajax. Volgens de Schotse kranten zal Sands, eigenlijk een middenvelder, hierdoor aan de aftrap verschijnen. Daar moet Union van profiteren, want misschien laat hij wel ruimte", besluit de voormalige Rode Duivel.