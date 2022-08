Vandenbempt is positief voor Union: "Enkele woorden van hoop"

Union staat in de voorrondes van de Champions League oog in oog met de verliezende finalist van de Europa League.

Met Rangers krijgt Union in de voorronde van het kampioenenbal geen gemakkelijke tegenstander, maar Peter Vandenbempt blijft positief. “Ik ben het ermee eens dat Union in principe weinig kans heeft tegen Rangers”, zegt Vandenbempt bij Sporza. “Anderzijds, vorig jaar werd Rangers wel uitgeschakeld in dezelfde voorronde van de Champions League door Malmö, door 2 keer te verliezen.

“Een ronde later kon het zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, waarvan het uiteindelijk de finale zou spelen, maar wel slechts met een magere 1-0 tegen een ploeg uit Armenië.”

De timing van de matchen zou wel eens in het voordeel van Union kunnen zijn. “Het zou dus zomaar eens kunnen dat Rangers zo vroeg in de competitie nog niet op volle sterkte is. Hiermee enkele woorden van hoop voor Union.”