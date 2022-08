Vanzeir schiet misser tegen Club Brugge uit zijn systeem: "Teddy was aangeduid, maar hij had al gescoord"

De penaltymisser tegen Club Brugge in de play-offs van vorig seizoen heeft lang nagezinderd bij Dante Vanzeir. Hijzelf sprak er niet zoveel over, maar zijn coaches en ploegmaats wisten dat het aan hem vrat. Tegen Rangers maakte hij er komaf mee.

Vanzeir schoot de penalty feilloos binnen voor de 2-0. Maar normaal was hij pas de tweede op het lijstje. "Normaal was Teddy Teuma aangeduid. Maar Teddy had al gescoord", knipoogde hij. "Ik had vertrouwen en nam mijn verantwoordelijkheid. Nadenken heb ik niet gedaan. Op voorhand kies ik een hoek en gelukkig ging de doelman naar de andere kant. Met Logan Bailly, onze keeperstrainer, had ik in de aanloop van de wedstrijd veel over een eventuele strafschop gesproken. Hij gaf me raad over hoe doelmannen reageren.”

De 3-0 had hij ook aan de voet, maar doelman McLaughlin trok aan het langste eind. "Ik moest vijftig meter spurten en mijn passen kwamen niet helemaal uit. Het had het nog mooier kunnen maken, maar ik ben zo blij met wat we als team gerealiseerd hebben. Dit is ongelooflijk en een droom voor Union. Volgende week zullen we dit resultaat met hand en tand verdedigen.”