Van Bronckhorst maakt zich veel zorgen over prestatie van zijn ploeg tegen Union: "We moeten een einde maken aan het sprookje!"

Het zal je maar overkomen: vorig seizoen de Europa League-finale spelen en een paar maanden later op de rand van de uitschakeling in de CL-voorrondes na verlies tegen het bescheiden Union... Giovanni van Bronckhorst herkende zijn team niet.

Van Bronckhorst wond er dan ook geen doekjes om. De Rangers-trainer besefte na de match dat zijn ploeg eigenlijk nog goed wegkwam. "Het had al bijna gedaan kunnen zijn. De score had veel hoger kunnen oplopen. Nu hebben we nog een kans om het recht te trekken, maar als we volgende week zo spelen, geraken we nooit in de volgende ronde", zuchtte hij.

Geen speler die op niveau was. Ze wisten niet hoe ze moesten omspringen met de enthousiaste pressing van Union. "Die strafschop? Ik vind het licht, maar je weet dat als de VAR de scheidsrechter naar het scherm roept, dat hij iets gezien heeft. Maar goed, daar moeten we niet over zagen. Ik ben veel ongeruster over onze prestatie. Als er één of twee spelers slecht zijn, kunnen de andere acht dat nog wel rechttrekken. Maar vandaag waren er veel te veel onder hun niveau. Union is sterk en beleeft een sprookje, maar daar moeten we een einde aan maken."