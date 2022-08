Paide-trainer is niet bang van Anderlecht: "Ze hebben allemaal een mooi CV maar dat zal het verschil niet maken op het veld"

Kevin Voolaid, trainer van Anderlecht-tegenstander Paide Linnameeskund in de Conference League, is niet bang van zijn tegenstander donderdag.

Zoals gebruikelijk vinden daags voor een Europese wedstrijd de persconferenties plaats en ook Kevin Voolaid mocht daarin zijn zegje doen namens zijn team Paide Linnameeskund. Hoewel de bescheiden Esten vorig jaar derde werden in een niet bijster sterke competitie, toonde Voolaid ambitie.

"We hebben Tbilisi en Ararat Armenië al uitgeschakeld, nu willen we Anderlecht eruit knikkeren", zei hij. "We zijn niet bang van hen. Ze spelen graag combinatievoetbal maar dat deed Tbilisi ook", klinkt het bij de ex-speler van Paide.

Ook van de ervaring of kwaliteiten van de kern van Anderlecht heeft de Est geen schrik: "Ze hebben allemaal een mooi CV maar geenenkele van hun selers komt in de buurt van dat van Ragnar Klavan (ex-Liverpool). Bovendien zal de individualiteit niet het verschil maken maar wel de sterkte van het team. En wij zijn een heel hecte eenheid na onze vorige twee kwalificaties", waarschuwt hij paars-wit.

Hoewel hij de druk niet schuwt, duwt hij ze op het einde van de persconferentie toch een beetje van zich af: "Anderlecht moet zich kwalificeren, wij niet. De druk ligt volledig bij hen. Iedereen in België verwacht dat ze hier komen winnen en daar hopen wij ons voordeel mee te doen", besluit hij.