Transfer gekaapt: Marc Cucurella trekt niet naar City en Pep Guardiola maar wel naar andere Engelse club

Cucurella werd vorig jaar als een berekende gok binnengehaald doro Brighton & Hove Albion. De 24-jarige wingback mocht dan wel zeggen dat hij in de jeugdreeksen van Barcelona gespeeld had, zijn statistieken waren niet bijster indrukwekkend.

Bij Brighton speelde hij als ploegmaat van Leandro Trossard nagenoeg elke wedstrijd en kwam hij in de belangstelling van enkele andere ploegen. Eén van die ploegen was Manchester City dat na het vertrek van Zinchenko een nieuwe linksachter wou als back-up. Maar Brighton vroeg wel wat meer dan de 40 miljoen die City wou geven.

En zo kwam enkele dagen geleden Chelsea in het spel. Met de nieuwe eigenaar Todd Boehly werden al heel wat transfertargets voor hun neus weggekaapt maar nu doen ze het zelf. Transfergoeroe Fabrizio Romano meldt namelijk dat Chelsea de komst van Cucurella heeft afgerond. The Blues zouden meer dan 50 miljoen euro betalen voor de Spaanse verdediger.

Marc Cucurella to Chelsea, here we go! Full agreement in place between Chelsea and Brighton for more than £50m. Levi Colwill on the verge of joining Brighton soon. 🚨🔵 #CFC



Personal terms already agreed, no way for Man City. Cucurella will become Chelsea new signing, done. pic.twitter.com/5Rw6CvDT1l