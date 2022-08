Treedt jonge Deen weldra in voetsporen Maehle bij KRC Genk? 'Bod van 3,5 miljoen aanvaard'

Wouter Vrancken heeft dringend nood aan versterkingen, na het vertrek van enkele basispionnen en het uitvallen van Luca Oyen. Als we het Deense Bold mogen geloven, krijgen de Limburgers er weldra een flankspeler bij.

Volgens het Deense medium heeft Silkeborg een bod van 3,5 miljoen van KRC Genk aanvaard voor Rasmus Carstensen. De 21-jarige rechtsachter, die ook hoger op de flank uit de voeten kan, heeft al 89 wedstrijden in de Deense hoogste klasse op de teller.

De belofte-international ligt nog twee seizoenen onder contract bij zijn club, maar heeft zijn zinnen op een vertrek gezet. Bij KRC Genk kan Carstensen in de voetsporen treden van Joakim Maehle, die in Genk een toptransfer naar Atalanta versierde en uitgroeide tot een certitude in het Deense nationale elftal.