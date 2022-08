Nog een transferwending: Onana en entourage trekken stekker uit onderhandelingen met West Ham en wil nu naar andere club

Amadou Onana en West Ham... dat lijkt over. Zowel de club als de entourage van de speler hebben de pogingen tot onderhandelen stopgezet. De twee partijen liggen te ver uit elkaar. Everton kan ervan profiteren.

Onana leek op weg naar West Ham, want die hadden al een akkoord met Lille bereikt over een transfersom van 40 miljoen, bonussen inclusief. Maar de onderhandelingen tussen speler en club liepen faliekant fout. De entourage van Onana wou dat hij betaald werd op basis van zijn groeipotentieel, maar daar wou West Ham niet in meegaan.

Intussen hebben ze aangegeven dat hij naar Everton wil. Die kunnen hetzelfde op tafel leggen als West Ham, maar zijn ook bereid een zware inspanning te leveren voor de speler zelf.