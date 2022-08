Waarom West Ham en Everton maar liefst 40 miljoen op tafel willen leggen voor Onana, die volgens Transfermarkt 10 miljoen waard is

Amadou Onana lijkt onderweg naar West Ham. Als hij er zelf uitgeraakt met de club, want Lille heeft al een princiepsakkoord met de Premier League-club. Voor maar liefst 40 miljoen, wat ver boven zijn huidige marktwaarde ligt. Waarom dan wel?

''West Ham zal niet over één nacht ijs zijn gegaan. Ze betalen voor zijn potentieel, en dat heeft hij. Amadou zet snel stappen vooruit", zegt Thomas Buffel, die hem bij de nationale beloften onder zijn hoede heeft, in HLN. ''Amadou is een rustige jongen - een belangrijke kwaliteit. Een leidersfiguur ook. Hij is niet voor niets onze kapitein. Hij kan zijn ploegmaats begeesteren en legt veel energie in zijn spel."

En er is een vergelijking mogelijk met een voormalige Rode Duivel. ''Amadou doet aan Fellaini denken, zeker qua postuur", aldus Buffel. ''Hij kan ook op de 'tien' spelen. Twee man dribbelen zal hij niet doen, maar met z'n infiltraties en lengte kan hij gevaarlijk zijn in de box. We zullen zien welke rol West Ham voor hem in petto heeft. Zijn polyvalentie is een troef. De 'zes' en 'acht' zijn wel eerder zijn natuurlijke posities. Hij heeft een enorm atletisch vermogen - ideaal voor de Premier League. Als aanvaller ben je nooit van hem af."