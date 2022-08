Wauw! Mooie geste! Antwerp-spelers betalen tickets van fans voor wedstrijd vanavond terug

Antwerp speelt vanavond tegen het Noorse Lilleström en er zijn toch wel wat supporters meegereisd. De spelers hebben nu het initiatief genomen om die fans te belonen voor hun steun.

"De spelers van RAFC hebben beslist om de wedstrijdtickets van vanavond aan de meegereisde fans terug te betalen. Ze doen dat als blijk van appreciatie voor de inspanning die de fans geleverd hebben om naar Noorwegen af te zakken", klinkt het bij The Great Old. "Het bedrag wordt automatisch gestort op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangekocht. Fans hoeven zelf dus niets te doen. Geniet van de wedstrijd, straks, en RAFC is blij en trots om op de steun van onze fans te kunnen rekenen!"

Antwerp doet daarmee wel aan klantenbinding, want het zal uiteraard geapprecieerd worden door de meegereisde supporters.