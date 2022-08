📷 OFFICIEEL Doelman van FC Barcelona trekt naar Premier League

Neto, de ervaren doelman van FC Barcelona, heeft een contract voor één seizoen getekend bij AFC Bournemouth in de Premier League.

Hij is de vierde zomeraanwinst voor de Engelse club. Bij Barcelona kwam hij niet vaak tot spelen toe, ervoor was hij wel van groot belang voor Valencia.

Bij Barcelona was Neto drie jaar lang de tweede doelman na de Duitser Marc-André ter Stegen. Bournemouth opende de Premier League zaterdag met een 2-0-zege tegen Aston Villa.

AFC Bournemouth are delighted to confirm the signing of experienced goalkeeper Neto on a free transfer from Barcelona ✍️