📷 OFFICIEEL: Dries Mertens is een speler van Galatasaray

Nadat hij enkele dagen geleden een vlucht richting Istanbul had genomen is Dries Mertens nu ook officieel voorgesteld als speler van Galatasaray.

Het was al even in kannen en kruiken. Dries Mertens en Lucas Torreira postten zelf dat ze richting Istanbul aan het vliegen waren en ook Kat Kerkhofs en zoontje Ciro Mertens hadden de oversteek genomen naar Turkije.

Bij Galatasaray tekende Mertens een contract van één seizoen met nog een seizoen als optie. Naar verluidt zou hij er zo'n 4 miljoen euro verdienen terwijl hij bij Napoli een bod van 2,4 miljoen euro afwimpelde.

Galatasaray is een reus in het Turkse voetbal met een enorm grote fanbase. Vorig jaar werd Galatasaray pas 13e. Met Mertens en nog enkele andere aanwinsten wil de Turkse grootmacht uit Istanbul opnieuw kunnen strijden voor de titel en Europese successen.