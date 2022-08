🎥 Toch uitkijken naar uitleg van Referee Department waarom dit geen rood was voor Donnum

Gaan we een uitleg krijgen, want de fase tussen Hannes Van der Bruggen en Aron Donnum werd niet herbekeken en de Standard-aanvaller kreeg er niet eens geel voor.

Ok, de 24-jarige Noor ging wel voor de bal, maar deed dat met gestrekt been en met hoge intensiteit. Toch twee van de voorwaarden om rood te geven. Hij raakte Van der Bruggen vol op de knie, die met de schrik vrij kwam, maar het had veel erger kunnen zijn. Oordeelt u zelf...