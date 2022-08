Patrick Goots ging Beerschot scouten, paar dingen vielen op: "Ongezonde situatie"

Een week voor de competitiestart in de Challenger Pro League ging Patrick Goots kijken naar Beerschot.

Goots zag een gretig Beerschot aan het werk tegen Dessel. “Ik zag een jonge en enthousiaste ploeg”, aldus Goots in Gazet van Antwerpen. “Je ziet duidelijk de hand van de trainer.”

De analist laat niet na van meteen namen te noemen. “Van de nieuwkomers vielen Matthys en Nzita mij het meest op. En met Van den Bergh, Sanusi en Vaca hebben ze toch nog steeds heel wat kwaliteit in de as van het veld rondlopen.”

Al noemt Goots meteen ook wat er te kort is. “Vooraan is er dan weer te weinig kwaliteit. Baeten en La Morte doen hun best, maar als je wil meedoen voor de prijzen, moet je minstens één oerdegelijke spits hebben.”

Mike Vanhamel werd door enkele fans op de korrel genomen, iets wat Goots niet begrijpt. “Ik vind dat de supporters het verleden beter zouden laten rusten. Misschien moet er toch eens overleg volgen tussen club, speler en supportersfederaties, want dit is een ongezonde situatie die op termijn ook de rest van de ploeg kan schaden.”