'Manchester United biedt 68 miljoen euro voor ex-speler van RC Genk die zo langs de kassa kan passeren'

Sinds augustus 2015 speelt Sergej Milinkovic-Savic voor Lazio Roma. Lazio kocht hem toen voor 12 miljoen euro van RC Genk. De 27-jarige middenvelder speelde 1 seizoen voor Genk en speelde 24 wedstrijden voor de ploeg.

Tijdens de verkoop kon Genk een opvallende clausule afdwingen. Als Milinkovic-Savic zou verkocht worden door Lazio, dan zouden ze volgens Het Nieuwsblad 50% van de transferprijs krijgen, maar Lazio kan dat percentage laten vallen door 9 miljoen euro te betalen.

Genk zou wel eens langs de kassa kunnen passeren. Volgens het Italiaans La Repubblica wil Manchester United een bod van 68 miljoen euro op de Serviër uitvoeren. Genk zou volgens het percentage dus 34 miljoen euro kunnen vangen voor een transfer van 7 jaar geleden. Al kan Lazio gewoon ook 9 miljoen euro betalen aan Genk.

🚨 Manchester United are set to make an offer of €68 million for Sergej Milinković-Savić.



