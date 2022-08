Nederlandse analist komt met belangrijke waarschuwing voor Erik ten Hag

Erik ten Hag miste zijn debuut met Manchester United in de Premier League door te verliezen van Brighton.

Erik ten Hag moest op de openingsspeeldag van de Engelse competitie in eigen huis meteen met de billen bloot. “In Engeland heeft Erik ten Hag zijn vuurdoop beleefd en direct de ’walk of shame’ ondergaan”, zegt analist Ruud Gillet aan de Telegraaf.

“Dat is de wandeling van zo’n vijftig meter langs de hoofdtribune van de dug-out naar de catacomben. Bij een nederlaag voelt die vernederend aan. Dan is Old Trafford ineens niet meer het Theatre of Dreams.”

Gullit waarschuwt zijn landgenoot meteen ook. “Ten Hag kreeg er direct van langs na de nederlaag tegen Brighton. Ik hoop dat hij slaagt in de Premier League. Volhardt hij in alleen de Nederlandse benadering van het Engelse voetbal, dan is hij gedoemd te mislukken op Old Trafford.”