Lommel SK start 20 jaar geleden zijn laatste seizoen in 1e klasse

10 augustus is een misschien wel een speciale dag voor supporters van Lommel SK. 20 jaar geleden begon op die dag het laatste seizoen van de club in 1e klasse.

20 jaar geleden speelde Lommel SK thuis tegen Lierse SK. Hun 1e wedstrijd van het seizoen 2002-2003. Halverwege de 1e helft kwam Lommel op voorsprong via Vit Valenta. Na een uur kwam Lierse langszij via Stein Huysegems. Even later maakte Marc Schaessens er 1-2 van. Daar bleef het bij en zo verloor Lommel zijn 1e wedstrijd van het seizoen.

Lommel speelde met Mark Volders in doel. Michel Noben, Didier Segers, David Brocken en Carl Hoefkens stonden in de verdediging. Het driemansmiddenveld bestond uit Richard Culek, Dimitri De Condé en Valenta. Dieter Dekelver, Ibrahim Tankary en Miroslaw Waligora waren de aanvallers. Bart Jacobs, Dirk Schoofs en Wim Van Diest vielen in. Harm van Veldhoven was de trainer van Lommel.

Die match zou het begin worden van een seizoen die voortijdig eindigde voor Lommel. De club kende financiële problemen en trok zich na 26 speeldagen terug uit de competitie. De club ging in vereffening Ze stonden op dat moment op plaats 17 en hadden 24 punten. Na 31 speeldagen werden alle uitslagen van Lommel geschrapt, want dat had geen gevolgen voor titel en degradatie.

Lommel zou nadien fusioneren met Vlug en Vrij Overpelt. De fusieclub heette KVSK United Overpelt-Lommel. In 2010 zou er een nieuwe fusie (eigenlijk opslorping) komen met Racing Mol-Wezel en de club zou Lommel United heten. In 2017 nam de club de naam Lommel SK aan. Zij spelen ondertussen in de Challenger Pro League.