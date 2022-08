OFFICIEEL: SK Beveren rondt huurovereenkomst van aanvaller van het Franse Lorient af

Een paar dagen geleden bleek al dat SK Beveren bij het Franse Lorient een akkoord had bedongen om een aanvaller te huren. De transfer is inmiddels helemaal rond.

SK Beveren gaat een jaartje de 22-jarige Nigeriaan Taofeek Ismaheel huren. De flankaanvaller spendeerde het grootste deel van zijn nog jonge carrière in Noorwegen. Lorient haalde hem begin dit jaar binnen, maar leende hem meteen weer uit aan Vålerenga. Nu volgt dus een nieuwe uitleenbeurt, deze keer aan SK Beveren.

"We zochten een aanvallende speler die snelheid en onvoorspelbaarheid in onze aanval kan brengen. Toen we met FC Lorient spraken, zagen we dat Taofeek perfect aan die beschrijving voldeed en de beslissing om hem dit seizoen naar ons te halen was snel gemaakt", geeft CEO Antoine Gobin op de clubsite uitleg bij de transfer.

Ondanks zijn nog jonge leeftijd hopen ze bij Beveren dat hij in het vroegere 1B wel degelijk een impact kan uitoefenen. "We zijn enthousiast om hem bij ons te zien groeien en onze aanval de dynamiek te geven die een verschil kan maken in onze competitie."