Olympique Marseille haalt aanvaller van Inter Milaan transfervrij binnen

Olympique Marseille heeft een princiepsakkoord bereikt met Alexis Sanchez.

De Chileense aanvaller verbrak maandag zijn contract bij Inter Milaan, waar hij sinds 2019 speelde. Hij pakte er een titel, beker en supercup.

Nu is het de Franse topclub Olympique Marseille die zijn nieuwe werkgever wordt. Er is een princiepsakkoord, maar Sanchez moet nog medische testen afleggen.

In het verleden speelde de 33-jarige international al voor FC Barcelona, Arsenal en Manchester United. Het is zijn eerste avontuur in de Franse competitie.