Qatar wil Nederland openingsmatch WK afnemen

Het WK in Qatar is steeds dichterbij aan het komen. En er is nu ook opvallend nieuws over de openingswedstrijd.

Normaliter zijn het Senegal en Nederland die de eerste wedstrijd op het WK zullen spelen. Dat bleek uit de loting. Openingsmatch Daarna zou er een wedstrijd uit groep B met Engeland zijn, pas later op de dag zou match drie dan voor Qatar zijn. Maar Qatar heeft nu gepolst om een dag eerder aan het WK te mogen beginnen en zo de openingswedstrijd te spelen. Normaliter zal dat verzoek worden ingewilligd.