Real Madrid mag opnieuw de Europese Supercup in de lucht steken na winst tegen Eintracht Frankfurt

Real Madrid als winnaar van de Champions League en Eintracht Frankfurt als winnaar van de Europa League keken elkaar in de ogen om de Europese Supercup.

Eén Belg tussen de lijnen in de Europese Supercup en die mocht direct aan de bak. Na amper 14 minuten komt Borré Kamada alleen voor Courtois, maar de Rode Duivel brengt direct redding. Niet lang daarna was het bijna 1-0, maar het schot van Vinicius wordt gekeerd door de doelman van Frankfurt.

Real Madrid had het balbezit en dit resulteerde in een doelpunt vlak voor rust. In de 37ste minuut kopt Casemiro de bal naar Alaba en die kan in een leeg doel binnentikken. 1-0 is ineens ook de ruststand.

In de tweede helft hield Real Madrid de wedstrijd goed onder controle. In de 61ste minuut schoot Casemiro op de lat. Eintracht Frankfurt reageert via Knauff, maar zijn schot wordt tegengehouden door Courtois.

Het was wachten op Benzema, maar daar was hij weer. De Franse aanvaller nam de bal direct op de slof en scoorde de 2-0. Hierdoor viel de wedstrijd in zijn definitieve plooi.

Real Madrid mag een vijfde Europese Supercup in zijn prijzenkast zetten en evenaart daarmee Barcelona en Milan.