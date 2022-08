De sector bij Anderlecht waar alles al in orde is: "Ik merk dat ze nog steeds stappen aan het zetten zijn"

Felice Mazzu gaat vanavond roteren. Misschien wordt er voor het eerst ook eens aan het trio achteraan geraakt. Wesley Hoedt, Zeno Debast en Hannes Delcroix speelden immers alles tot nu toe.

Mazzu doet dat ook bewust. "De verdediging is belangrijk voor de stabiliteit van de ploeg", aldus Mazzu, die anders ook niet veel opties voor handen heeft. Kana kan er spelen, maar doet dat niet graag. Sadiki valt nogal klein uit en lijkt meer voor de rechterflank gemaakt te zijn. Sardella is wel weer terug. “Killian heeft een moeilijke voorbereiding gehad, misschien kan hij minuten maken tegen Paide”, zei Mazzu daarover.

De afweer staat er wel. Anderlecht incasseerde nog maar twee tegengoals in vier wedstrijden. “Ik vind dat onze verdediging het steeds beter doet. Je moet er ook rekening mee houden dat dit systeem nieuw is voor de jongens, want vorig seizoen speelden ze nog in een viermansdefensie. Ze hebben nog niet veel goals tegen gekregen, maar ik merk dat ze nog steeds stappen aan het zetten zijn.”