Jacht op Mignolet is opgegeven: Napoli heeft andere doelman te pakken

Bij Club Brugge hoeven ze niet meer te vrezen dat Napoli hun sterkhouder gaat proberen verleiden. De Italianen hadden interesse in Simon Mignolet, maar zijn nu voor een ander target gegaan. Eentje dat hen niets gekost heeft aan transferprijs.

Salvatore Sirigu is de nieuwe vervanger voor David Ospina. De Italiaan komt transfervrij over van Genoa en tekent voor één jaar, met nog een seizoen als optie. De ex-doelman van PSG gaat in Napels de concurrentie aan met Alex Meret.

Napoli had ook Mignolet op zijn lijstje staan, maar besefte maar al te goed dat dat moeilijk zou worden. Mignolet heeft een heel mooi contract bij Club, speelt elk seizoen voor de prijzen, is basisspeler en is net vader geworden. Al is het ook nog goed mogelijk dat Napoli nog een doelman zal aantrekken, want Sirigu is intussen ook al 35. Keylor Navas van PSG en Kepa Arrizabalaga van Chelsea zijn ook nog mogelijkheden.