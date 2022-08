OFFICIEEL NEC doet beredeneerde gok met oud-speler van Anderlecht

Het Nederlandse NEC heeft Philippe Sandler voor drie seizoenen vastgelegd.

De 25-jarige Nederlandse verdediger zat zonder club, nadat hij in juni afzwaaide bij Feyenoord. Zij hadden hem in januari transfervrij overgenomen van Manchester City.

"Blessureleed in allerlei vormen heeft hem in zijn loopbaan parten gespeeld", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC. "De medische staf van NEC heeft na een minutieuze keuring het licht met overtuiging op groen gezet: de schade is niet blijvend en via een uitgekiend programma moet Philippe binnen afzienbare tijd speelklaar zijn."

Sandler weet wat zijn taak is voor de eerstvolgende tijd. "De komende weken staan voor mij in het teken van honderd procent fit worden, zodat ik daarna van waarde kan zijn in de groep."