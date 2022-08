Khaleem Hyland is een naam die bij velen een belletje zal doen rinkelen. De middenvelder speelde meer dan acht jaar lang in onze competitie, maar is nu al vijf jaar weg. Hoe zou het nog zijn met... Khaleem Hyland?

Op 5 juni 1989 werd in Carenage, Trinidad en Tobago een jongen geboren genaamd Khaleem Hyland. Op dertienjarige leeftijd ging hij voor het eerst bij een club voetballen, Defence Force, in zijn thuisland. Drie jaar later werd hij er al weggeplukt door de grotere club San Juan Jabloteh. Hyland kwam in 2008 op de radar van de Engelse club Portsmouth. Ze besloten hem naar Engeland te halen en hem eerst een half jaartje te laten aanpassen bij hun jeugd. In januari 2009 kwam Khaleem Hyland een eerste keer naar België. Hij werd namelijk uitgeleend aan Zulte Waregem. In dat halve seizoen maakte Hyland zo'n goede indruk dat hij meteen basisspeler werd. Francky Dury gebruikte hem praktisch altijd in zijn basisopstelling en zo bekeken ze ook meteen of de mogelijkheid er was om zijn verblijf te verlengen.

Photonews

In de zomer van 2009 laat Portsmouth Khaleem Hyland dan ook meteen voor goed vertrekken naar Zulte Waregem. Hij speelde dus nooit een minuut voor de Engelse club. Hij speelt dan nog twee seizoenen voor de ploeg van Dury. Vooral in z'n tweede volledige seizoen bij Essevee presteert de man uit Trinidad en Tobago op een zeer hoog niveau. Zodanig hoog zelfs dat KRC Genk de jonge middenvelder er kwam wegplukken in de zomer van 2011. Het eerste seizoen bij Genk, dat net landskampioen geworden was en dus zou aantreden in de Champions League, was even aanpassen voor Hyland. De grootste prestatie van dat seizoen was de 1-1 in eigen huis tegen Chelsea. Als centrale verdediger die wedstrijd knokte Hyland tegen mannen als Fernando Torres, Anelka en Malouda.

Slechts één prijs

In z'n tweede seizoen bij Genk (2012-2013) speelde Hyland zo goed als elke wedstrijd. In totaal speelde hij 48 wedstrijden dat seizoen verdeeld over de competitie, play-offs, beker en Europa League. In de Beker van België knokten ze er dat seizoen Union, Standard, Zulte Waregem en Anderlecht uit. Uiteindelijk wonnen ze de finale tegen Cercle Brugge met 0-2 met een assist van Hyland. Tot op de dag van vandaag is dat de enige prijs die Khaleem Hyland ooit in ontvangst mocht nemen. Het seizoen 2013-2014 maakt de middenvelder ook nog meer dan voldoende minuten, maar in de play-offs zit hij zes keer de volle negentig minuten op de bank. Slechts drie wedstrijden mocht Hyland spelen en één keer was hij zelfs niet geselecteerd. Het seizoen daarop werd een drama voor Hyland. Hij speelde slechts drie wedstrijden in het hele seizoen en bij Genk rekenden ze niet meer op hem met het oog op het seizoen daarna.

Photonews

Uiteindelijk koos Hyland in de zomer van 2015 voor KVC Westerlo. Bij de Kemphanen herlanceerde hij z'n carrière, maar na twee fijne seizoenen hield het ook daar op. Hyland zijn verhaal in België was afgeschreven en de middenvelder was zelf ook klaar om een stap te zetten naar het buitenland. Dat Hyland niet vreemd was voor avontuur bleek ook meteen uit z'n keuze voor zijn nieuwe club, Al-Faisaly. In de zomer van 2017 verhuisde de chouchou van Het Kuipje naar Saudi-Arabië. Als basisspeler eindigde hij met Al-Faisaly op een mooie zesde plek in de Saoedische competitie. Ze gingen ook door tot de finale in de King's Cup, maar daar verloren ze in de verlengingen tegen Al-Ittihad Club. Ook het seizoen daarop was Hyland basisspeler en eindigden ze opnieuw zesde.

In z'n derde en laatste seizoen (2019-2020) bij Al-Faisaly was Khaleem Hyland opnieuw een belangrijke pion. Ze eindigden op de vijfde plek. Dat was een grote teleurstelling, want met één puntje meer hadden ze de AFC Champions League-kwalificaties behaald. Al-Batin was in 2020 net gepromoveerd naar de hoogste divisie en wou absoluut niet meteen opnieuw degraderen. Daarom trokken ze aan de mouw van onder andere Hyland. Hij vertrok transfervrij en zorgde er mede voor dat Al-Batin op de twaalfde plek eindigde met één puntje boven de degradatiezone. Afgelopen seizoen werd het nog wat nipter. Na de laatste speeldag stond Al-Batin met gelijke punten als z'n ex-ploeg Al-Faisaly, maar dankzij een gunstig onderling resultaat mochten Hyland en Al-Batin blijven. Benieuwd wat de inmiddels 33-jarige Khaleem Hyland dit seizoen zal uitspoken in Saudi Arabië, we wensen hem alle geluk toe.