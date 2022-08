Louis Van Gaal reageert op opmerkelijke WK-aanpassing: "Keerzijde van de medaille vind ik zwaar wegen"

Een opmerkelijke aanpassing op het WK heeft ook invloed op het Oranje van Louis Van Gaal. De Nederlandse bondscoach heeft ook al gereageerd.

Het duel tussen Qatar en Ecuador wordt een dag vervroegd, zodat dit de openingsmatch van het WK wordt. De wedstrijd van Nederland tegen Senegal blijft op 21 november staan, maar het uur van de aftrap is verplaatst naar 19u plaatselijke tijd. Dat is om 17u in België en Nederland.

Minder warm

Op OnsOranje, het kanaal van de KNBVB, reageert Louis Van Gaal. "Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt. Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm zal zijn in het stadion omdat de zon dan al onder is."

Al ziet Van Gaal ook een minder positief punt. "De keerzijde van de medaille – en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd." Wellicht zullen nu wel meer kijkers het eerste duel van Oranje kunnen meepikken. "Om vijf uur 's middags kijk je toch even net wat lekkerder naar een voetbalwedstrijd dan op maandagochtend 11.00 uur."