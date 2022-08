🎥 David De Gea gaat opnieuw miserabel in de fout

David De Gea en blunders. Het zijn twee woorden die vaak tezamen in een zin worden gebruikt. Tegen Brentford ging de Spanjaard opnieuw in de fout.

Manchester United speelt op dit ogenblik op het veld van Brentford en het ziet er niet goed uit voor de recordkampioen in Engeland. Na nog geen 35 minuten staan CR7 & co al 4-0 achter. David De Gea hielp (letterlijk) een handje wanneer hij een zwak schot van Joshua Da Silva zelf in doel duwde. Tien minuten later verdubbelde Jensen de score. Ben Mee en Mbueno gaven ondertussen de doodsteek. Erik Ten Hag lijkt zo met zijn Manchester op een 0 op zes af te stevenen, en dat zal niet naar de zin zijn van ene Cristiano Ronaldo die maar al te graag wil vertrekken.