Beerschot opent seizoen met driepunter tegen Beveren na spektakel met vele kaarten en uitsluitingen

Beerschot is zijn seizoen in 1B - of in de Challenger Pro League zo u wil - begonnen met een belangrijke overwinning.

Met Beerschot en Beveren stonden meteen twee van de topteams tegenover elkaar op de eerste speeldag. En dat zorgde voor nervositeit. De thuisploeg kwam snel op voorsprong via Matthys, daarna kregen we vooral veel kaarten te noteren op het wedstrijdblad. 1-0 Tien keer moest Denil een gele prent bovenhalen, met Van den Bergh (Beerschot) en Mertens (Beveren) werden er ook twee spelers uitgesloten. De einduitslag bleef wel op 1-0 staan, doelman Vanhamel liet zich een aantal keren opmerken om de clean sheet op het bord te houden.