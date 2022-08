Carlo Ancelotti heeft positief nieuws voor Eden Hazard: "Hij gaat meer op het veld staan dan vorig seizoen"

Real Madrid speelt dit weekend tegen Almeria. In de aanloop naar die match had Carlo Ancelotti op de persconferentie goed nieuws voor Eden Hazard.

Vorig seizoen speelde Eden Hazard 23 wedstrijden voor Real Madrid. Hij stond in minder dan de helft van zijn wedstrijden in de basis. Uiteindelijk stond hij in totaal iets meer dan 900 minuten op het veld.

Een nieuw seizoen is een ander seizoen en spelers krijgen dan nieuwe kansen. Nochtans zat Hazard tijdens de Europese Supercup de hele wedstrijd op de bank.

Real Madrid speelt dit weekend tegen Almeria. In de aanloop van die wedstrijd sprak Carlo Ancelotti over de situatie van Hazard: "Ik weet niet of hij tegen Almeria zal spelen. Dat wil ik je nog niet zeggen. Ook weet ik niet hoeveel minuten hij dit seizoen zal spelen, maar ik garandeer jullie wel dat het er meer zullen zijn dan vorig seizoen."

Ancelotti had het ook nog over de rol van Hazard: "Hij is het vooral gewoon om vanop links te spelen, maar hij kan ook uit de voeten vanop rechts. Nu zijn we ook aan het proberen om hem als valse 9 te gebruiken."