🎥 Nu al de schlemiel van het weekend? Verdediger van Jong Ajax neemt de bal met beide handen en veroorzaakt zo penalty

Jong Ajax speelde tegen Roda JC. Kik Pierie was achteraf de grote ongelukkige. Hij veroorzaakte een penalty op een heel ongelukkige wijze.

Roda JC speelde thuis tegen Jong Ajax. Opeens nam Kik Pierie, verdediger bij Ajax, de bal met beide handen vast in het strafschopgebied. De scheidsrechter twijfelde niet en floot penalty. Dylan Vente van Roda JC trapte de 1-0 binnen. Daar bleef het bij. Zo had de fout van Pierie desastreuze gevolgen.

Achteraf deed Pierie zijn verhaal bij ESPN: "Ik dacht dat er gefloten was en dat wij een vrije trap mochten nemen. Tegen de keeper zei ik dat ik die wel ging nemen. Daarom nam ik de bal met beide handen. Ik was er echt van overtuigd. Dit is heel stom."

Toen floot de scheidsrechter toch. "Ik vroeg me af wat die floot en dan begon ik te beseffen dat hij eerst misschien toch niet gefloten had en dat ik fout was. Het is gewoon stom en het is jammer dat mijn fout beslissend is."