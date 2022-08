RSCA Futures pakt eerste punt op openingsspeeldag

In de Challenger Pro League heeft RSCA Futures gelijkgespeeld op de eerste speeldag.

RSCA Futures gaf in eigen huis Deinze partij. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, waardoor het uiteindelijk 0-0 werd.

Technisch gezien was Anderlecht duidelijk de betere, maar het was Deinze dat voor het eerste gevaar zorgde via De Belder iets na het kwartier. Aan de andere kanten zorgden Michez en Butera voor het nodige gevaar.

Geen doelpunten voor de rust ondanks een aangename eerste helft. Ook na de pauze gaven beide ploegen het beste om een doelpuntje te vinden.

Grote mogelijkheden bleven echter uit. In de slotfase nam Deinze het fysieke overwicht. Van Landschoot leek nog dicht bij een goal, maar hij trapte te onbesuisd. Koné knalde nog op de lat, maar doelpunten vielen er niet meer.