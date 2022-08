Chelsea zet vol in op Italiaans wonderkind van Inter Milan

Chelsea wil hun bod op de Italiaanse tiener van Inter Milan, Cesare Casadei zo maar even verdubbelen.

Chelsea te maken met serieuze concurrentie van het Franse Nice voor de 19-jarige aanvaller, die een van de meest opwindende jonge spelers in het Italiaanse voetbal is. Casadei scoorde vorig seizoen 13 doelpunten in 29 Primavera 1-optredens, maar heeft zijn debuut in het eerste elftal nog steeds niet gemaakt.

Zoals gemeld door The Daily Mail, werd Chelsea's eerste bod van £ 6 miljoen op Casadei snel afgewezen door Inter en nu zijn ze bereid een nieuw bod van £ 12 miljoen in te dienen in een poging de concurrentie uit Nice te verslaan.

Het verbeterde bod van The Blues, wat neerkomt op ongeveer € 14,2 miljoen, ligt redelijk dicht bij het gerapporteerde prijskaartje van € 20 miljoen van de Nerazzurri, dus er wordt binnenkort een deal gesloten.