Deinze kan RSCA Futures niet kraken: "Het is Anderlecht, maar we moesten hier winnen"

Deinze verloor twee punten op het veld van RSCA Futures. Een harde noot om kraken voor een ploeg die wil meespelen voor promotie.

Deinze wil bovenaan meespelen dit seizoen en hoopte dus op wel meer dan een punt tegen één van de vier beloftenploegen. Maar technisch domineerden de RSCA Futures het spel. "In de eerste helft kwamen ze ons heel hoog opwachten en maakten het spel. We wisten dat ze een heel goed team waren, jong of niet", zei SK Deinze-coach Takahisa Shiraishi.

De bezoekers lieten de jonge Anderlecht-talenten dus komen. "Het doel was om hun reacties te bestuderen, om te zien hoe ze zich gedroegen tegen onze druk. In de tweede helft hebben we ons spel aangepast", legt hij uit. "We moesten ze onder druk zetten, aanvallen. We analyseerden eerst hun spel en reageerden toen. Maar helaas een beetje laat. Fysiek hadden ze het moeilijk, dat is normaal."

Shiraishi zocht wel geen excuses: "Het is Anderlecht, maar het doel moest zijn om hier te winnen. Het is een eerste wedstrijd en het is belangrijk. We moesten hier winnen". Het is echter niet zeker of het dit seizoen zo gemakkelijk zal zijn om de beloften van Paars-Wit te verslaan.