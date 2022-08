Nog geen Yorbe Vertessen bij PSV tegen Rangers in de Champions League

PSV schakelde AS Monaco uit en Rangers deed dit met Union. Zo komen beide partijen elkaar deze week tegen, maar dit zal zonder onze landgenoot zijn.

Yorbe Vertessen is niet mee opgenomen in de selectie van PSV die deze week Rangers bekampen. De belofte-international is al een tijdje uit met een acute blindedarmontsteking en is nog niet voldoende hersteld.

Vertessen kende vorig seizoen zijn grote doorbraak bij PSV. Hij speelde 43 wedstrijden en kwam daarin negenmaal tot scoren.