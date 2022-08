'Transfer van Frans international naar Manchester United gaat niét door... omwille van deze reden'

Adrien Rabiot wordt niet de volgende aanwinst van Manchester United. Volgens de officiële versie zijn de looneisen van de Fransman te gortig. Maar eigenlijk speelt er iets anders.

Manchester United en Juventus FC hadden al eventjes een akkoord omtrent de transfer van Adrien Rabiot. The Red Devils zouden een slordige twintig miljoen euro betalen.

Die overgang is echter afgeketst. De roodhemden beweren dat de looneisen van Rabiot te gortig zijn, maar volgens de Engelse media zit de vork anders in de steel.

Te zwak?

Rabiot zelf heeft aangegeven dat hij niet langer zin heeft in een verhuis naar Old Trafford. De reden is officieel niet gekend. Wellicht heeft hij de competitiestart van Manchester United van dichtbij bekeken?