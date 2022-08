📷 OFFICIEEL Charly Musonda heeft een nieuwe ploeg gevonden

Charly Musonda heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

De Spaanse tweedeklasser Levante UD heeft een overeenkomst bereikt met Charly Musonda, waardoor de middenvelder tot 2024 speler van Levante wordt, met de mogelijkheid om zijn contract met nog eens twee seizoenen te verlengen.

Musonda maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Chelsea. Hij werd verschillende keren uitgeleend, o.a. aan Celtic en Vitesse, maar zijn contract was in juni volledig voorbij in Engeland. Vooral blessureleed hield zijn carrière tegen.